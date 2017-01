Fiscal Gómez tras dichos de Longueira: "Él está anticipando que va a ser acusado"

10:19 El persecutor regional de Valparaíso, encargado de las indagatorias por el caso SQM, abordó las palabras del ex ministro, quien dijo que quiere someterse a un juicio oral y no, un procedimiento abreviado.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien es el encargado de la indagatoria por el caso SQM, se refirió a los dichos del ex ministro y ex senador de la UDI, Pablo Longueira, quien dijo que quiere ir a un juicio oral, tras su formalización por el caso por cohecho y no un juicio abreviado.

Longueira aclaró el punto por medio de un comunicado, luego de que al ser consultado por el caso, el fiscal nacional, Jorge Abbott, no descartó que la Fiscalía pudiera recurrir a la figura del juicio abreviado en su caso.

Gómez, en entrevista con Tele13 Radio, dijo que el ex ministro de Economía, "tiene derecho a sostener lo que su defensa le indique" e indicó que de acuerdo con sus palabras, "él está anticipando que va a ser acusado".

"La causa no está cerrada y no hemos visto siquiera la decisión de acusar", indicó Gómez, quien además adelantó en la conversación radial, que solicitará un nuevo plazo de investigación que "tendría que ser de meses", pues el lapso caduca a fines de este mes.