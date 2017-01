Gobierno responde a la Sofofa: "No es posible que se diga que no hay Estado de Derecho"

11:40 La Vocera, Paula Narváez, salió al paso de las críticas de la Sociedad de Fomento Fabril que había señalado que la situación de La Araucanía ya no da para más.

Ayer la Sociedad de Fomento Fabril, Sofofa, había señalado que la situación en La Araucanía era insostenible y que ya "no impera el Estado de Derecho".

Ante esta crítica, la Vocera Paula Narváez señaló que "no compartimos la opinión de la Sofofa, ni en la forma ni en el fondo. Lllamamos a cuidar el lenguaje, no es posible que se diga que no hay Estado de Derecho en una parte del territorio".

Además agregó que "el gobierno se pone en el lugar de todos los actores, en un clima de respeto. Lo que dice la Sofofa no es real de lo que ocurre en La Araucanía".

Sobre este mismo tema aclaró que "los ciudadanos pueden trasladarse por el territorio nacional. Lo importante para Chile es buscar acuerdos".

También se refirió a la interpelación sobre el ministro del Interior, Mario Fernández, y dijo que "estamos de acuerdo con que se adelante".