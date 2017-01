Senador Allamand: "RN tiene que apoyar clara y categóricamente a Piñera"

22:13 El parlamentario se mostró confiado con que el ex Presidente asuma una candidatura por Chile Vamos. "Fui la persona que lo motivó a entrar a la política", dijo.

El senador RN Andrés Allamand llamó a su partido a apoyar "clara y categóricamente" una eventual candidatura presidencial de Sebastián Piñera en representación de Chile Vamos.

En una entrevista al canal 24 Horas , el legislador afirmó que la colectividad, que aún no tiene decidido su camino para la primaria del sector, se incline de manera inmediata por el ex Presidente.

"La elección no es carrera corrida, será extraordinariamente estrecha por lo que si queremos ganarla, tenemos que darle un empujón a la candidatura que consideremos más fuerte", señaló Allamand.

El senador, que fue ministro de Defensa de Piñera, afirmó que el ex Mandatario "no me dicho nada, pero lo conozco hace muchos años, yo mismo en los '80 fui la persona que lo motivó a entrar a la política".

Piñera, que durante estos días ha enfrentado una polémica por las inversiones de Bancard en una pesquera peruana, ha dicho que su decisión de ser candidato por la centroderecha entregará en marzo.