Osvaldo Andrade dijo que indefinición del PS permitió crecimiento de Guillier en la Nueva Mayoría

El diputado del PS, Osvaldo Andrade, se refirió al conflicto interno que vive la colectividad por la definición de su candidato presidencial, tanto en el mecanismo, como en los nombres entre los cuales se definirá la alternativa socialista a La Moneda.

"De aquí al 21 tenemos un momento crucial desde lo que el PS tiene que resolver, hay una presión importante para que el comité central se pronuncie de la candidatura del PS, pero al mismo tiempos los pre candidatos, han señalado dos de ellos, que no están dispuestos a someterse a ese tema. Lagos señala que el ya está proclamado por lo que está habilitado para la primaria. Estamos en una situación confusa" sostuvo Andrade en conversación con radio Agricultura.

El también presidente de la Cámara de Diputados además destacó la importancia del método con el que se elija al representante socialista. "Hoy no es baladí, la primaria le hace bien al partido. Una primaria abierta y ciudadana ya es difícil por los tiempos. Mi impresión es que se ha producido un fenómeno de que el tiempo se ha transformado en algo crucial. Esta indefinición le hace mal a las candidaturas, resolverlo luego sería bueno".

Sobre la indefinición de la colectividad, Andrade planteó que "Por la confusión existente se ha ido generando más opciones. Todo espera que el 21 se resuelva este asunto. Me gusta esto de resolverlo en marzo, me parece que debiéramos haberlo resuelto hace mucho tiempo atrás, yo dije que había que llegar a un acuerdo con el PPD, el tiempo que no hicimos esa pega permitió que Alejandro tomara espacio dentro de la Nueva Mayoría".

"Un método intermedio puede ser el 26 de marzo", dijo el parlamentario PS, sobre la que cree debe ser la fecha para que los socialistas decidan sobre su abanderado.