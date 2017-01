Guillier salió a responder las críticas: "Van a ver que tengo equipo y que tengo programa"

11:06 El precandidato se refirió al escenario electoral y a su propia postulación en una actividad organizada por la Universidad Adolfo Ibáñez. Dijo que ha sido el único presidenciable emplazado a dar a conocer sus ideas y sostuvo que "los ex presidentes, con excepción de Patricio Aylwin, creen que son imprescindibles".

El senador por Antofagasta y precandidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, abordó en un evento organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el escenario político y electoral y, aspectos de su propia postulación, en una conversación con el académico de dicha casa de estudios, Max Colodro.

En la conversación el parlamentario se refirió a las críticas sobre la ausencia de planteamientos o de un programa específico y dijo que "tengo que ser honesto, porque hace cuatro meses no estaba pensando que iba a estar en esta situación, hubiese sido hiperventilado si hubiese tenido equipos".

"La política es dinámica, si a uno le empieza a ir bien, empieza a llegar la gente y los equipos se van armando", sostuvo el parlamentario.

Guillier dijo además que "cuando me enrostren bien que no tengo equipo, van a ver que tengo equipo y que tengo programa" y sostuvo que ha sido el único presidenciable emplazado a dar a conocer su programa. "Yo no le conozco el programa a nadie", dijo.

Además, el senador por Antofagasta se refirió a sus dichos relativos a la búsqueda de consensos y dijo que "es porque estamos entrando en un ciclo que va a cambiar los próximos 25 años".

"En Chile siempre hay un delegado presidencial para todo. En vez de solucionar la marea roja, mandan a un ministro que creo que en su vida ha sabido lo que es la marea roja", planteó Guillier.

En la charla, además, el parlamentario abordó la repostulación de los ex presidentes Piñera y Lagos y dijo que "me parece raro que todos los ex presidentes, con excepción de Patricio Aylwin, creen que son imprescindibles".

Tras la actividad, Guillier realizó un punto de prensa en el que se refirió al debate al interior de la Nueva Mayoría por la definición de los precandidatos de los partidos y dijo que "a los candidatos nos conviene que los partidos resuelvan con la mejor transparencia".

Además, en la conversación con los medios, el parlamentario sostuvo que el período presidencial debe ser de cuatro años con reelección o, mínimo de 5 años, pues a su juicio "los gobiernos piensan a muy corto plazo".