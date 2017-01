Caso Basura: Pedro Sabat será reformalizado en febrero

12:00 El ex alcalde de Ñuñoa deberá presentarse ante la justicia por fraude al fisco. La defensa del ex edil pedirá el sobreseimiento.

El ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, será reformalizado por fraude al fisco en el marco del Caso Basura el próximo 1 de febrero.

La reformalización también incluye al ex director de Asesoría Jurídica del municipio, Marcial Araya, por fraude al Fisco, y al ex concejal Antonio Neme por cohecho.

Luis Masferrer, abogado de Pedro Sabat, pidió el sobreseimiento para el ex alcalde. "Esta solicitud de reformalizar a Pedro Sabat solo viene a demostrar que con los antecedentes que hoy día existen no hay ninguna posibilidad de que el Ministerio Público logre una sentencia condenatoria en contra del ex alcalde de Ñuñoa", señaló.

Y además agregó que "como defensa tenemos la más profunda convicción que la inocencia de Pedro Sabat no solo se presume, sino que será confirmada por los tribunales de justicia y esa es la razón por la cual hemos solicitado audiencia de sobreseimiento definitivo para que este caso respecto de Pedro Sabat termine de una vez por todas".