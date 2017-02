Abogado de SQM vinculó a los senadores Larraín, Girardi y Rossi con los aportes irregulares a campañas

El abogado de SQM, Enrique Olivares, vinculó a los senadores Guido Girardi (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Fulvio Rossi (ex PS) con los aportes irregulares a las campañas políticas.

Lo hizo al declarar antes la fiscal Carmen Gloria Segura y un funcionario de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, según informa La Tercera.

“Hubo problemas con los listados que me entregó Patricio Contesse y que él recibió de Guido Girardi, Hernán Larraín y Fulvio Rossi, y que Contesse me ordena hacer los aportes. Revisé estos listados e hice los cálculos para evitar tener problemas con los límites legales para aportes reservados, y con el límite de los autorizados por el directorio de SQM y Contesse”, dijo en la oportunidad que él ubicó en 2012.

Además, la publicación asegura que en la declaración, Olivares reconoce haber hablado con Girardi y Rossi, no con Larraín. Anteriormente Larraín ya había negado el vínculo. Guido Girardi, en tanto, afirmó que nunca se reunió con Olivares: “Sobre una supuesta relación que uno pudiera tener con esa empresa, no la tengo y soy de los cuatro senadores que no votamos a favor del royalty a la minería”, dijo al diario.