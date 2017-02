Velasco por designación de Javiera Blanco: "Cuando una persona ha vivido en una situación de conflicto, hay que tener distancia"

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se refirió a la designación de Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado, señalando que hubiese sido mejor que la Presidenta Michelle Bachelet hubiera nombrado a otra persona.

"Cuando una persona ha vivido en una situación de conflicto, hay que tener distancia", dijo a Tele13 Radio.

"Es una facultad de la Presidenta, desde el punto de vista profesional no tengo reparo, desde el punto de vista político hubiese buscado a otra persona que estuviera menos involucrada en coyuntura política (...) Cargos tan relevantes no pueden ser sujetos de compensación o de reparar algo del pasado, eso le haría mal al Estado", sostuvo.

"Es una designación que no se cómo se hizo, hay abogados que no han estado en coyuntura y pueden ejercer esta función, no es un demérito hacia ella. Ojalá que las cosas caminen bien. Yo habría esperado otra cosa, pero la designación está. Es una institución que requiere respeto y buena imagen", manifestó el timonel radical.