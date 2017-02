Nelson Ávila será vocero de Guillier en dos regiones

13:48 El ex senador realizará las vocerías en la V Costa y en el Maule.

El ex senador Nelson Ávila será el vocero del candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier.

Realizará las vocerías en la V Costa y en el Maule y también estará en terreno con el abanderado.

"El Partido Radical me pidió que para la campaña de Alejandro Guillier en las primarias ejerciera la vocería en la V Costa Nueva y también en el Maule. En el último caso, me imagino que no será con la idea de reanudar los incendios, ahora en el ámbito político", dijo a La Segunda