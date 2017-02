Jorge Burgos por Guillier: “La DC conoce los riesgos que tiene subirse a un carro en base a criterios de popularidad”

08:42 El ex ministro del Interior volvió a respaldar a Ricardo Lagos, porque ve en el ex mandatario capacitado para reconstruir la vieja alianza entre el humanismo cristianos y la socialdemocracia.

Jorge Burgos, ex ministro del Interior, comentó en entrevista con El Mercurio lo que significaría para el votante de la Democracia Cristiana (DC) si se llegara a consolidar la opción de Alejandro Guillier como el abanderado presidencial de la Nueva Mayoría y volvió a respaldar a Ricardo Lagos.

Según Burgos “un eventual gobierno conducido por Ricardo Lagos sería una buena noticia para el país, no solo para la centroizquierda”. Sobre las encuestas donde no ha podido despegar el ex presidente, señaló que “el camino ha resultado difícil.

Por los sondeos que tienen a Guillier como la opción más fuerte de su conglomerado, el ex ministro afirmó que “logró instalar la tesis de que un ajeno a la político más bien a una forma de hacer política que, con razón, es reprochada por la ciudadanía”.

Frente a su popularidad que tiene el senador subrayó que “la DC conoce los riesgos que tiene subirse a un carro en base a criterios de popularidad”. El ex parlamentario finalizó diciendo que “espero que no sea el candidato de la centroizquierda. Si llegara a serlo, estaríamos a fojas cero, pues sus propuestas son desconocidas”.