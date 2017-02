OAS: fiscal Chong dijo que antecedentes sobre Bachelet no están incorporados a la carpeta investigativa

Luego de que se conoció que ayer la PDI allanó las oficinas de la constructora OAS en Santiago e incautó sus libros contables entre 2012 y 2015, por la investigación de un eventual financiamiento de la empresa a la campaña de Marco Enríquez Ominami, la fiscal que indaga en el caso, Ximena Chong, se refirió a la investigación.

Chong, quien lidera la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, dijo que los antecedentes recientemente revelados por una revista brasileña, donde se señaló que un ex publicista del Partido de los Trabajadores y, el ex presidente de la empresa, habrían vinculado a la compañía con la campaña de Bachelet, no se encuentran en la carpeta investigativa.

"Esa información no la tenemos incorporada a la carpeta de investigación formalmente", dijo la fiscal Chong en declaraciones consignadas por radio Cooperativa, quien además agregó que "nosotros no nos hacemos cargo de informaciones de prensa. Seguimos trabajando de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado hasta la fecha y sobre el detalle y orientación de las mismas, no podemos señalar más detalles".

Chong indaga eventuales delitos tributarios, infracción a la ley de donaciones y fraude de subvenciones electorales, a raíz de la cesión de un jet perteneciente a la empresa, para la campaña del líder del PRO.

El allanamiento, según informó Chong, se reaizó luego de que no se realizó una entrega voluntaria de la información por parte de la empresa.