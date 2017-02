Taxista que increpó al ministro de Transportes: "Al decirme que los usuarios prefieren Uber apoya la ilegalidad"

Claudio Morales, taxista hace 33 años, interrumpió al ministro de Transportes Andrés Gómez-Lobo para increparlo por no terminar con servicios como Uber y Cabify.

El taxista le dijo a Emol que "el ministro va a inaugurar un bus que no contamina pero permite que existan más de 60 mil taxis piratas en la calle, ¿y esos no contaminan?".

Además, agregó que "al decirme que los usuarios prefieren Uber el ministro está apoyando la ilegalidad, no es una respuesta correcta porque él podría haberme dicho 'mire, nosotros estamos haciendo lo posible por sacar a Uber de Chile o por regularizarlo', pero nunca me esperé una respuesta de él de ese tipo, es básica, me respondió de la misma forma que me responde mi nieta que tiene seis años".

Para cerrar, pidió que "hagamos un gobierno serio como la señora Merkel en Alemania, el presidente de Francia en Alemania o Macri en Argentina que los sacó de una, incluso en Francia los multaron. Son gobiernos serios y aquí desgraciadamente no hay uno así".