Fiscal Chong interrogó al último representante legal de OAS en Chile

De acuerdo con información del diario El Mercurio, la fiscal jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte y, que lidera las indagatorias por eventual financiamiento desde Brasil a la campaña de Marco Enríquez Ominami, tomó declaración al último representante legal en Chile de la constructora OAS en enero.

La investigación de Chong, apunta a presuntos delitos tributarios, infracción a la Ley de Donaciones y fraude al Fisco y la declaración de Hugo Belens, personero de la empresa, se realizó en completa reserva.

La información se conoce luego de que, este martes, la PDI, por esta misma investigación, allanó las oficinas de la empresa constructora en el país e incautó los libros contables de la compañía entre los años 2012 y 2015.

Ayer, la fiscal Chong se refirió al caso y dijo que la diligencia se realizó, luego de que la empresa faltó al compromiso de realizar una entrega voluntaria de la información requerida.

Además Chong indicó que los antecedentes revelados por una revista brasileña, respecto de que un ex publicista del Partido de los Trabajadores y, el ex presidente de OAS, habrían vinculado a la empresa con la campaña de Bachelet, no está incluidos en la carpeta investigativa.