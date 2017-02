Franco Parisi: "Cada día me gusta más la idea de ser candidato"

El excandidato presidencial Franco Parisi volverá a Chile para quedarse definitivamente. En 2013 cuando terminó su campaña se fue a Estados Unidos, pero ahora ya se está instalando nuevamente en el país. Confesó que las razones son familiares y también políticas, porque está pensando la opción de ir por la carrera a La Moneda.

Dentro de la quincena de marzo afirmará o no si realmente se postula, pero de que la idea le parece atractiva y cada día lo convence más, es totalmente cierto. Y de hacerlo, afirmó que sólo va a trabajar con voluntarios y redes sociales.

En entrevista con La Tercera , el excandidato dijo que desde que el partido Democracia Regional Patagónica le solicitó formalmente lanzar una candidatura presidencial, la idea está sobre la mesa. "Lo estamos pensando todos los días y cada día me gusta más la idea", precisó.

Analizó también cuando se postuló en la ronda anterior para llegar a La Moneda y dijo lo pasó muy mal. "Me di cuenta, con la lejanía, que tenían que matarme como imagen. Llegué a la final de un gran slam sin tener auspiciador y ese torneo no lo puede ganar un desconocido".

Una de los obstáculos más grandes según él, fue que debió pelear también con grandes grupos económicos además de Michelle Bachelet, con Evelyn Matthei y Marco Enriquez Ominami.

Aunque la decisión de ir a la Presidencia no está tomada, Parisi añadió que su esposa no está muy de acuerdo, más que nada por posibles ataques: "Los ataques van a ser feroces. Van a venir por todos lados, pero tengo la fortaleza y las ganas de hacerlo".

Por otro lado, Parisi sostuvo que para estas elecciones "hay más potencialidades de ganar", porque se ha rodeado de gente con madurez política a las que ha escuchado.

"Me hizo bien perder. Me permitió madurar (....) Aquí me golpearon, me tiraron al piso y me pisotearon. Lo hicieron muy bien, los felicito. Pero se equivocaron en algo: no me mataron, lo digo simbólicamente".