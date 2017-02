Boric: "Más allá de que he cometido errores, no son comparables con los casos de corrupción"

El diputado independiente por Magallanes, Gabriel Boric, se refirió ayer en entrevista con Teletrece, a los alcances que tuvo la polémica por el viaje de algunos integrantes de su familia a la Isla Lennox, en una embarcación de la Armada, para instalar un monolito en conmemoración de uno de sus antepasados.

Ayer, en su blog, Boric reconoció que, dada la crisis de confianza entre la ciudadanía y sus representantes, debió haber tomado otras precauciones, pese a que, según explicó, no realizó gestiones de ningún tipo para el traslado familar.

En la entrevista, Boric reiteró el concepto y planteó que "tendría que haber tomado precauciones previas, el viaje fue importante, pero a la luz de los hechos habría que revisarlo de otra manera, es difícil ver como este tipo de actividades se ve enlodada por el hecho de que sea parlamentario y que hay una presunción de abuso de poder".

"El tema de fondo es que si la institución acepto el viaje por el hecho de que yo iba en él, esa es una duda razonable. No quiero victimizarme sino que tratar de reflexionar y pedir perdón a las personas y a la Armada que se ha visto enlodada por esta situación", dijo el parlamentario.

Boric además sostuvo que "quienes tenemos cargos estamos sometidos a un estándar más alto y tenemos que prever con mayor atención las consecuencias de mis actos".

Sin embargo, el parlamentario, también se mostró crítico de la polémica levantada por el caso y por los ataques que recibió de la propia clase política. "Hace mucho rato hay gente interesada en buscar cualquier error para tratar de compararnos o asemejarnos a ellos, pero no lo van a lograr", dijo.

"Más allá de que he cometido errores, éstos no son comparables con los casos de corrupción en la política chilena. Hay mucha odiosidad en redes sociales", planteó el diputado y ex dirigente estudiantil.