Vocera de Chile Vamos: “Es inconsecuente que la izquierda tenga plata”

La presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo, aseguró que las personas de izquierda no deben tener dinero.

Esa fue una de sus definiciones más llamativas en una entrevista concedida a El Dínamo , ad portas de comenzar su campaña como diputada Colina, Lampa, Til-Til, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú; y tras superar la polémica de haber vinculado en un tuit los incendios forestales como un castigo por la aprobación del aborto en tres causales.

Esto dijo:

"Cometió un abuso y además es incoherente porque hizo un viaje de lujo. Me parece que estos jóvenes, tanto Boric como Jackson, no es que no tengan derecho a vacacionar en resorts elegantes o que hagan viajes familiares que cuestan mucha plata para poner una placa.(...) Ellos defienden un pensamiento y un modelo donde, pero ese viaje que cuesta millones no podría realizarlo una familia pobre. Eso se supone que lo hacen los ricos y hacen uso y abuso de las instituciones del Estado. Yo te aseguro que si eso lo hubiese hecho la familia de Piñera le sacan la porquería".

"Si alguien tiene mucho dinero para tomar un buque de la Armada e ir a una isla y poner una placa,. La izquierda es muy incoherente y se han puesto muy burgueses porque hacer eso es una burguesía".

-¿Es inconsecuente ser de izquierda y tener plata? "Para el discurso que ellos tienen, sí (es ser incoherente).(...) hace unos días iba camino al Congreso y en el peaje veo en el auto bien elegante, que lo miré porque me gustan esos autos, aunque no los pueda comprar. Era un. Entonces, pensé: qué inconsecuencia más grande. Tú te puedes comprar un auto normal. Si hablas del pueblo, tiene que ser como una opción de vida… Yo los encuentro muy burgueses".

"Siempre la he encontrado que abusa desde el punto de vista de por qué querer concentrar tanto. Por eso", contó asegurando que está en Fonasa, que tiene un auto barato y que se considera de clase media popular. "Quiero que nuestras ideas de centro no se desvanezcan en un conglomerado de derecha, porque no somos lo mismo", aseguró.

"Nosotros respetamos mucho lo que son las relaciones de amor, incluso entre dos iguales y tienen toda su dignidad. Quizás esa unión que ellos esperan que se llame matrimonio puede tener otro nombre. Podrían llamarseo qué sé yo (...)y no podemos defender algo que es nuestro (...) por qué tendría que convertirse la sociedad en homosexual y dejar de ser heterosexual si nosotros ganamos el espacio".

"No me parece lógico que hoy en las escuelas haya profesores que les dicen a los niños que la sexualidad no se define hasta como los trece años (...)(...)no tenemos por qué entregarles a los expertos heterosexuales o al Estado esa definición, no tenemos por qué quitarle a la familia el cómo uno quiere que el niño sea educado".

Consultada acerca de si una niña deja de ser niña por ser lesbiana, respondió: "No lo sé".

Y al preguntarle cómo enseñaría a un niño lo que es ser homosexual, afirmó: "Le diría que un homosexual es alguien que nace con un cuerpo de hombre pero que siente como mujer. O una mujer que nace con vagina pero que siente como hombre".

"No estoy de acuerdo y votaría en contra", pese a que "también es respetable como ellos quieran criar a sus hijos".

"Yo parto de la base de que los hogares o centros no debieran existir y el niño debiera permanecer en su familia con todos los acuerdos necesarios.. Pero por qué un niño tiene que caer en manos de un pensamiento ideológico, porque los homosexuales tienen una visión del mundo distinta. Pero estos temas no son los que más nos interesan como PRI porque son de un mundo de elite".

"Quizás la metáfora no fue la más feliz, pero sirvió para explicar por qué se empeñan tanto en hacer una ley que va contra la vida y cuando ésta se pone en riesgo todos acudimos a salvarla".

"En ese momento no la vi con mucha precisión para ser honesta. Es que el lenguaje tiene tantas formas de interpretación, pero mi idea era explicar que tomar un país es como tomar un supertanker".