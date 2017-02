Patricio Santamaría y refichaje de partidos: "Deberíamos estar trabajando en recuperar la credibilidad y no quedarnos en la crítica"

10:27 El presidente del consejo directivo del Servel se refirió al proceso de refichaje en los partidos. Dijo que no le gusta el "ambiente que se ha creado" en torno al proceso y que el organismo será implacable en hacer respetar la ley.

El presidente del consejo directivo del Servel (Servel), Patricio Santamaría, se refirió al proceso de refichaje de los partidos políticos, que tiene como plazo mediados de abril para que las colectividades entreguen la información al organismo.

Sobre las críticas que ha tenido el proceso, Santamaría sostuvo en entrevista con Tele13 Radio, que "hay momentos en que las criticas vienen de un lado o u otro, los que luchamos por la democracia estamos y respetamos el derecho de la opinión en la medida que sea fundamentada. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y eso nos tiene muy tranquilos".

"Más que estar en estos dimes y diretes, nosotros explicamos la ley en un tema árido, pero deberíamos estar trabajando en recuperar la credibilidad y no quedarnos en la crítica" dijo el presidente del consejo directivo del Servel, quien además agregó que "el ambiente que se ha creado no me gusta, pero nosotros vamos a cumplir nuestra tarea a cabalidad".

Santamaría, además fue enfático en que el Servel será drástico con el cumplimiento de la ley: "los plazos son el 14 de abril para que nos entreguen toda la información de todos sus afiliados y el 15 los partidos entregan los nuevos afiliados. No se trata de que los partidos tengan que reunir solo firmas, sino que deben haber nuevas afiliaciones".

"Tampoco se trata de juntar 18 mil firmas en todo el país, se tendrá que tener el número suficiente en tres regiones continuas u ocho discontinuas, donde no se cumpla los partidos verán cancelada su inscripción", dijo el presidente del consejo directivo del Servel.