Alcalde Carter respondió duramente a presidenta del PRI: "No se puede ser tan tarado"

13:56 El edil de La Florida, ex militante de la UDI abordó los dichos de Alejandra Bravo, quien además es vocera de Chile Vamos. "Eso no es ser de derecha, es ser derechamente estúpido"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió en una entrevista con la radio Sonar, a las declaraciones de la presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo, quien emitió polémicas declaraciones, entre otras cosas, sobre la homosexualidad y el matrimonio igualitario, en una conversación con El Dínamo.

Carter reprochó en duros términos a la vocera del bloque opositor y sobre las palabras de la personera, dijo que "no se puede ser tan tarado". "Todos podemos pensar distinto, pero ese nivel de brutalidad es inaceptable", dijo el edil.

"Ser de derecha no significa ser cavernario, no significa creer en las cosas más horribles. Eso no es ser de derecha, es ser derechamente estúpido", dijo Carter en la charla radial.

Además, el alcalde de La Florida cuestionó directamente a Bravo y planteó que "el que se dedica a la política, debe tener una base intelectual mínima".

"La ignorancia es la madre del prejuicio y del prejuicio al odio hay un paso", dijo Carter.