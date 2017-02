ME-O afirmó que "como van las cosas Piñera va a ganar la elección"

09:40 El líder del PRO sostuvo que "si los movimientos de centro izquierda no se unen, no vamos a ganar".

El líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, dijo que Sebastián Piñera es la carta más fuerte de cara a las elecciones presidenciales, por lo que llamó a la centro izquierda a dejar las rencillas y trabajar juntos.

"Yo respeto a cualquiera que quiera ser candidato, me parece valiente que alguien quiera serlo. Lo que ocurre es que entramos en cosas complicadas, como van las cosas Piñera va a ganar, porque los de izquierda estamos diciendo poco del capital país. Piñera aparece como un Presidente que hizo crecer a Chile más que los demás, falso. Si los movimientos de centro izquierda no se unen en un pacto común, no vamos a ganar", dijo a radio Agricultura

"Si seguimos discutiendo entre nosotros, vamos a llegar divididos. Lo advierto, si no quieren hacer primarias entonces al menos pongámonos de acuerdo en el paquete de medidas. Un mínimo de exigencia es ser concreto, qué van a hacer. Guillier y Lagos no quieren explicar qué van a hacer. Les pido que actúen ahora, que trabajen para reactivar la economía ahora", añadió el candidato presidencial.