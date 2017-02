88% de encuestados por Cadem cree que Evo Morales es agresivo en sus dichos

La encuesta Cadem Plaza Pública agregó en su entrega de esta semana un apartado sobre la opinión de diversos mandatarios extranjeros, entre ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien la semana pasada, en Twitter, arremetió contra el gobierno chileno.

De acuerdo con el sondeo, un 90% de los entrevistados cree que Morales usa el conflicto con Chile para mejorar su imagen en Bolivia, en tanto que el 88% dijo que es presidente boliviano es agresivo en sus dichos. El 72%, en tanto, planteó que Evo Morales tiene una política de hostilidad hacia Chile.

Un 8% en tanto dijo que Chile debe darle salida al mar con soberanía a Bolivia con y un 12% que debe entregarse salida al mar sin soberanía. El 30% planteó dar más facilidades a Bolivia en los puertos chilenos y, un 47% dijo que el gobierno chileno "no debe darles nada".

Sobre la contienda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la aspiración marítima boliviana, un 53% cree que la CIJ hará un fallo parcial, en tanto que un 5% cree que obligará a Chile a negociar con Bolivia. El 34%, en tanto piensa que el fallo sera favorable a Chile.

Respecto de los dichos de Evo Morales sobre Chile, el 67% no cree que el país no cumpla sus compromisos internacionales, el 75% dijo que Chile no desconoce el derecho internacional y el 88% sostuvo que no se le roba agua a Bolivia.

Del presidente de EE.UU., Donald Trump, el sondeo reveló que la imagen negativa en Chile descendió de 81% en abril, cuando aún era candidato, a 77%.