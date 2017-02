Chadwick dijo que candidatura de Goic pondrá a prueba la "subsistencia" de la Nueva Mayoría

12:15 El ex ministro del Interior y presidente de la fundación Avanza Chile del ex presidente Piñera, abordó el anunció de la presidenta de la DC.

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, abordó la candidatura de la presidenta y senadora de la DC, Carolina Goic, tras una reunión en las oficinas del ex presidente Sebastián Piñera, quien retomó hoy sus labores tras sus vacaciones, de cara a la definición de su candidatura presidencial, la que comprometió para marzo.

Chadwick dijo que la candidatura de Goic será determinante en la subsistencia de la Nueva Mayoría. "Hay que estar atentos a lo que ocurre", dijo el ex ministro del Interior.

"Lo que va a estar en el debate es si Goic, como abanderada de la DC será parte de la primaria o va a ir a primera vuelta. Obviamente que los escenarios son muy distintos si es una u otra la definición".

El ex parlamentario de la UDI, además abordó la definición que debe adoptar el ex Presidente y descartó que se pueda producir un conflicto con los partidos de la oposición. Chadwick sostuvo que los partidos de Chile Vamos "tienen claro que la decisión se va a tomar en el transcurso de marzo".

Además el ex ministro dijo que desde el entorno del ex Mandatario no se comparten las declaraciones de la presidenta del PRI y vocera de Chile Vamos, Alejandra Bravo , aunque sostuvo que "ella posteriormente ha precisado esos dichos, ha sostenido que son a título personal y tenemos la seguridad de que es una persona que respeta la dignidad de las personas y la diversidad".