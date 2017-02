Prohibieron el ingreso de Mariana Aylwin a Cuba

07:47 Anoche la ex ministra de Educación fue notificada en el aeropuerto que no podría viajar a la isla. "Espero que el Gobierno haga un reclamo formal porque esto es inadmisible", dijo.

El Gobierno cubano le prohibió el ingreso a la isla a la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin.

La ex secretaria de Estado fue notificada anoche en el aeropuerto de que no podía viajar a la isla, donde iba a recibir un reconocimiento póstumo a su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin.

"Iba en representación de mi familia a recibir un premio a mi padre y un reconocimiento por su lucha por la democracia, un reconocimiento póstumo que le dan jóvenes que están luchando por la democracia en América Latina, en Cuba, en Venezuela. Esta es una organización presidida por Rosa María Payá, que es hija de Oswaldo Payá", contó a " El Mercurio ".

Aylwin dijo que un funcionario de la aerolínea le mostró un cable del gobierno cubano que decía: "Favor no facturar a pasajera Aylwin Oyarzún Laura Mariana que es inadmisible en Cuba. Información emitida por inmigración de Cuba".

La ex ministra sostuvo que "sabía que el acto iba a tener que hacerse en la casa de la familia Payá porque no les habían autorizado ningún lugar para hacerlo. La Cancillería cubana había anunciado a la Cancillería chilena que no iban a dejar que se hiciera el acto".

Mariana Aylwin espera que "el Gobierno de Chile haga un reclamo formal porque esto es inadmisible y es una ofensa a la figura de mi padre, Patricio Aylwin".