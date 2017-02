Chadwick aseguró que Piñera “tiene una opción muy importante como posibilidad de triunfo”

09:10 El presidente de Avanza Chile dijo que el ex Presidente dará a conocer su definición en marzo.

El presidente de la Fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, se refirió a la opción presidencial del ex Presidente Sebastián Piñera.

"Al interior de la UDI existe un apoyo hacia querer que Sebastián Piñera sea candidato. Las encuestas solo indican una tendencia, pero sí se puede observar que Piñera tiene una opción muy importante como posibilidad de triunfo o ser el abanderado de la coalición", dijo a Tele13 Radio

El ex ministro aseguró que Piñera "se comprometió a dar una respuesta en marzo, él va a dar su decisión y la va a hacer conocer al país (...) Mientras no esté la decisión por él transmitida, asumida dentro de la coalición y fijada la forma, uno no puede estar diciendo cuándo va a ser", y descartó que esta definición "sea un juego".

"Aquí no hay un juego, este es un tema donde hay aspecto de definiciones y decisiones importantes porque se trata de la Presidencia de la República. Él no ha jugado con nadie, ha dicho que va a dar a conocer su decisión en marzo en virtud que las campañas no pueden ser en periodos largos, porque eso obstaculiza la atención de los temas que el gobierno y el país necesita. Las campañas deben ser más cortas, las decisiones políticas deben hacerse en tiempos más breves y es legítimo que esas definiciones sean tomadas con tiempo", enfatizó.