Andrés Zaldívar por impedimento a Mariana Aylwin: "Es un acto propio de una dictadura pasada de moda"

09:14 "No puede ser que se siga aceptando este tipo de acciones de un gobierno que no respeta los derechos humanos de nadie", dijo el parlamentario DC sobre la decisión de Cuba de impedir el ingreso de la hija del ex Presidente.