Gobierno se desmarcó de emplazamiento de la DC a la Nueva Mayoría por Cuba: "Respetamos las opiniones de todos los partidos"

La ministra vocera, Paula Narváez se refirió esta mañana en una rueda de prensa, a la decisión del gobierno cubano de no permitir el ingreso de la ex ministra de Educación y ex parlamentaria, Mariana Aylwin, quien iba a viajar a la isla para recibir un reconocimiento póstumo a su padre, el ex presidente Patricio Aylwin.

Narváez dijo que los dichos del ministerio de RR.EE., donde se lamentó la acción, representan el sentir del gobierno y que éste se expresó en la acción concreta de llamar a informar al embajador en La Habana.

Consultada sobre la reacción de los partidos de la Nueva Mayoría, bloque que no ha condenado el hecho como coalición, Narváez dijo que "para nadie es una novedad que en la Nueva Mayoría hay visiones distintas de temas históricos respecto de esos países (Cuba y Venezuela) y respetamos las opiniones de todos los partidos de la Nueva Mayoría".

En otra materia, la vocera abordó el hecho de que uno de los mayores contratos para la promoción del Censo 2017, por casi $800 millones, se lo haya adjudicado la empresa Porta, en la que uno de los socios es Juan Pablo Hermosilla, quien es el abogado de la presidenta Michelle Bachelet.

"Lo mas importante es el proposito superior de lo desarrollado con esas empresas: el censo. Lo importante que es para todos los chilenos, necesitamos difundir una acción legitima para un gobierno para la definicion de políticas publicas" dijo Narváez.

La ministra Secretaria General de Gobierno, dijo además que "las acciones realizadas por las distintas entidades se hacen en el marco de la lesgislacion vigente, y los detalles están disponible por los canales de transparencia que rigen al gobierno de Chile".

La personera de gobierno también abordó la polémica entre el capitán de la selección chilena de fútbol, Claudio Bravo y, el alcalde de Constitución, luego de que el futbolista denunció trabas para el envío de ayuda para la zona afectada por los incendios.

"Probablemente esa situación entre las personas debe responder a un malentendido. Lo más importante es centrarse en un bien superior, si los motiva llevar ayuda, esa tiene que ser la priodidad. Las personas que quieran concurrir en la ayuda tienen que tener las facilidades", dijo Narváez.