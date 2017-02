Cuba expulsó a chileno que participaría en el mismo acto que Mariana Aylwin

De acuerdo con información de T13.cl, el joven chileno Juan Carlos Vargas, coordinador en el país de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, fue expulsado de Cuba esta jornada.

Vargas trabaja para la agrupación que en Cuba realizaría el homenaje al ex presidente Patricio Aylwin, a la que el gobierno de ese país, impidió el acceso a la isla a la ex ministra y ex parlamentaria, Mariana Aylwin.

El joven asistiría al mismo evento, sin embargo, de acuerdo a la información del sitio de noticias de Canal 13, en un audio Vargas relató que a su llegada a La Habana lo esperaban cámaras de prensa y la policía".

"Bajé, me siguieron todo el rato, me imagino que para la TV estatal. Me llevaron a una sala, me encerraron. Lo único que me dijeron fue que el gobierno cubano me declaraba inadmisible, que me iban a embarcar en el primer vuelo", indicó.

El chileno partió rumbo a Ciudad de Panamá donde se encuentra actualmente a la espera de abordar un vuelo rumbo a Santiago.