Diputado PC y la polémica con Cuba: "Hay una provocación de la propia Mariana Aylwin"

El diputado PC, Daniel Núñez, cuestionó la acusación presentada por la militante DC Mariana Aylwin, quien afirmó que el gobierno de Cuba no la dejó ingresar al país para participar de un acto.

El parlamentario comunista afirmó, en declaraciones consignadas por radio Cooperativa , que "hay una provocación de la propia Mariana Aylwin".

"Habría que preguntarse qué intención hay detrás de este viaje de Mariana Aylwin... A mí me parece que aquí hay, más bien, una voluntad de una provocación de la propia Mariana Aylwin", dijo.

Ñúnez también especuló con que la hija del ex Presidente Patricio Aylwin busca perjudicar la relación de la Democracia Cristiana con el Partido Comunista. "Esto a mí no me extrañaría tanto viniendo de alguien como Mariana Aylwin, que es alguien que permanentemente boicotea al Gobierno", cerró.