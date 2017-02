Piñera y la situación de Mariana Aylwin: "El gobierno cubano no tiene ningún respeto por la libertad"

19:58 El ex Presidente criticó la prohibición de ingreso al país centroamericano que afecta a la ex ministra de Educación de la DC.

El ex Presidente Sebastián Piñera criticó duramente a Cuba luego que la ex ministra de Educación y militante DC, Mariana Aylwin, denunciara que las autoridades de aquel país no la dejaron ingresar al país.

En un video subido a su cuenta de Facebook , el ex Mandatario afirmó que "esto demuestra no solamente que el gobierno cubano no tiene ningún respeto por la libertad, la democracia y los derechos humanos, sino que significa una afrenta a todos los chilenos que queremos y creemos en la libertad y en la democracia".

Tras esto, el presidenciable de Chile Vamos expresó que "todas las fuerzas democráticas debemos unirnos y alzar nuestra voz para defender la democracia, libertad, y derechos humanos en todos los países que está siendo gravemente amenazada e incluso vulnerada… Estoy pensando en Cuba y en Venezuela. Ojalá toda América Latina pueda vivir con libertad, paz, democracia y respeto a los derechos humanos".

Aylwin afirmó que planeaba viajar a la isla centroamericana para un acto en memoria de su padre, el ex Presidente Patricio Aylwin, y que estaba encabezado por opositores al gobierno de Raúl Castro.