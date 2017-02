Diputado Núñez ve una “provocación política” en viaje de Mariana Aylwin a Cuba: “No me sorprende”

08:59 El parlamentario insistió que la ex ministra "no apoya a la Nueva Mayoría y quiere tensionar las relaciones entre la DC y el Partido Comunista".

El diputado comunista Daniel Núñez insistió en que el viaje de la ex ministra Mariana Aylwin a Cuba -que no se pudo concretar por prohibición de la isla- es una provocación para generar conflicto.

"Veo una intencionalidad política y no me sorprende que esto venga de Mariana, porque ella ha dicho que no comparte las ideas del Partido Comunista, no apoya a la Nueva Mayoría y quiere tensionar las relaciones entre la DC y el PC", dijo a Tele13 Radio.

El parlamentario sostuvo que "no me queda claro a qué iba Mariana Aylwin. Creo que si ella quería ir a una actividad política a Cuba tenía que solicitar el permiso a la embajada de Cuba, ella solicitó visa de turista, ella no fue transparente en sus intenciones".

Núñez cree que "la Cancillería ha sobre reaccionado y le pediría que pusiéramos paños fríos", luego que llamara a informar al embajador en Cuba, Ricardo Herrera.

A su juicio, "al Gobierno no le conviene poner malas las relaciones con Cuba. La Cancillería está exacerbando este problema", enfatizó.