PC esperará versión oficial de Cuba para pronunciarse por prohibición de ingreso a Mariana Aylwin

Por medio de un comunicado, la comisión política del Partido Comunista de Chile informó que esperarán una posición oficial del gobierno de Cuba, para emitir un pronunciamiento respecto de la prohibición de ingreso a ese país a la ex ministra y ex parlamentaria, Mariana Aylwin, quien asistiría a un reconocimiento póstumo a su padre, el ex presidente Patricio Aylwin.

"Lamentablemente se ha producido un incidente con repercursiones en las relaciones entre Chile y Cuba. En nuestra opinión, es necesario aclarar el por qué se origina tal situación, teniendo presente las diferentes posiciones políticas que prevalecen respecto a Cuba en nuestro país", dijo la colectividad.

Hoy, la embajada de Cuba en Santiago, emitió una declaración en la que calificó el acto en el que participaría Aylwin como una provocación al gobierno de la isla y dijo que éste estaba organizado por un grupo ilegal de disidentes que reciben apoyo de personeros internacionales.