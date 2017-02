PS condenó prohibición de ingreso a Mariana Aylwin a Cuba y llamó a la unidad de la Nueva Mayoría

A través de una declaración pública, el Partido Socialista lamentó la decisión del gobierno cubano de no permitir la entrada a la ex ministra y ex parlamentaria Mariana Aylwin, quien asistiría a un acto en el que se reconocería en forma póstuma a su padre, el ex presidente Patricio Aylwin.

"Si bien reconocemos el derecho que asiste a los gobiernos para determinar la admisión o expulsión de ciudadanos extranjeros de su territorio cuando estos se involucran en cuestiones de política interna, como Partido Socialista consideramos que esta medida debe utilizarse por los Estados de manera ponderada y justificada", sostuvo la colectividad.

La declaración socialista dijo además que la negación del viaje a Aylwin no es una "buena medida de reciprocidad entre nuestro país y Cuba" y respaldó las medidas adoptadas por el gobierno chileno para expresar su molestia -la llamada a informar al embajador en La Habana-. "

"Estamos seguros de que dando por superada esta situación, continuará prevalenciendo la amistad que une a Cuba y Chile, el trabajo conjunto de sus gobiernos y la búsqueda del desarrollo de ambos pueblos", sostuvo el PS.

El Partido Socialista también abordó el impacto del impasse al interior de la Nueva Mayoría y dijo que "en ningún caso es apropiado mezclar situaciones de diferencias diplomáticas para fines de política interna" y, llamó a los partidos que conforman el bloque a la "unidad, con el fin de enfrentar los retos políticos del presente año".