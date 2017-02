Bitar aseguró que conflicto entre la DC y el PC "no es para generar una crisis adentro de una coalición"

09:33 El ex ministro se refirió a la tensión entre ambos partidos a raíz de la prohibición de ingreso a Cuba de Mariana Aylwin.

El ex ministro Sergio Bitar se refirió a la tensión entre la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC), a raíz de la prohibición de ingreso a Cuba de Mariana Aylwin.

"No se puede determinar la marginación de una fuerza por una materia específica. Acá hay una historia larga y siempre ha habido una postura distinta entre la DC y el PC. Eso no es para generar una crisis adentro de una coalición", dijo a radio Agricultura

El ex secretario de Estado añadió que "el PC se ha comportado de manera disciplinada y de apoyo al gobierno de Bachelet. Creo que debemos concentrarnos en una coalición que tenga un programa. Los países que no tiene rumbo no saben para dónde van".

Bitar cree que Cuba debería modificar su veto "porque afecta a todos". "Por muy opositor que sea el grupo, es una señal negativa, ni amistosa (...) Espero que los apoyos que demos son para avanzar en esa dirección", acotó.