Andrade por viaje a Cuba de Aylwin: "Hacer de esto un conflicto al interior de la Nueva Mayoría me parece equivocado"

La negativa de Cuba a dejar entrar a Mariana Aylwin a la isla para asistir a un homenaje a su padre, ha tenido coletazos en lam Nueva Mayoría, que se divide entre los que respetan la decisión y los que la apuntan como un atentado a la democracia.

Para el diputado del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, que esto haya impactado la realidad local fue un error.

"No debiera (afectar). Fue un error lo que pasó, se podría haber evitado, respeto la decisión del gobierno cubano. Hacer de esto un conflicto al interior de la Nueva Mayoría me parece equivocado. Transformar ésto en un acto de ruptura, me parecería exagerado", comentó en T13 radio.PRIMARIAS Y REFICHAJEAndrade reiteró que "si el socialismo no es capaz de llegar a la primaria legal con un solo candidato, la posibilidad de que Carolina Goic gane la primaria es real (...)El PS y el PPD deberían tener el mismo candidato, vengo hablando de eso hace cinco meses".Aseguró que el que tres militantes estuvieran dispuestos a asumir una candidatura es positivo, pero que les faltó definir qué candidatura era mejor.Respecto al refichaje de militantes, contó que ya superan los 18 mil, pero que faltan dos regiones donde tener el mínimo.