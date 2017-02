Abogado de ex contadora de Frei: "Facturas a SQM fueron para la campaña"

09:48 La contadora de la campaña de 2009 del ex Mandatario, acordó un juicio abreviado con la Fiscalía tras su formalización por delitos tributarios relacionados con la emisión de facturas falsas a la minera por $92,7 millones.

El abogado Pablo Araya, quien representa a la contadora Clara Bensan, ex contadora de la campaña presidencial de 2009 del ex presidente Eduardo Frei, dijo que con el acuerdo entre su defendida y la Fiscalía para un juicio abreviado, ella está reconociendo la emisión de facturas a SQM para la campaña del ex Mandatario.

"Esta aceptando que efectivamente le entregó facturas a la empresa SQM, que dichas facturas fueron a la empresa SQM, que dichas facturas a la empresa fueron solicitadas por Giorgio Martelli y que fueron para efectos de la campaña de Eduardo Frei, que es lo que ella ha declarado más de cinco veces en la Fiscalía", dijo Araya a La Tercera.

Los dichos del abogado se produjeron luego de que ayer la contadora acordara un juicio abreviado con la Fiscalía, luego de que en septiembre de 2015 se le formalizó por presuntos delitos tributarios cometidos entre octubre de 2009 y febrero de 2010.

La acusación del Ministerio Público apunta a que por medio de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada (Agesin), y junto al ex recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, facilitó facturas falsas a SQM por un total de $ 92,7 millones.

Ayer, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia de procedimiento abreviado para el día 24 de marzo a las 13 horas.