Evo Morales agradeció a Cuba por "frenar la intromisión del imperio"

11:16 El presidente de Bolivia manifestó en Twitter su admiración por el gobierno de la isla, luego de que se negó el ingreso al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al ex presidente mexicano, Felipe Calderón y a la ex ministra chilena, Mariana Aylwin.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo "admirar" a Cuba por "frenar la intromisión del imperio", a través de su cuenta en Twitter.

En el mismo mensaje, el mandatario boliviano escribió también que "gracias por hacer respetar la dignidad del pueblo latinoamericano".

Mi admiración al pueblo cubano, por frenar la intromisión del imperio. Gracias por hacer respetar la dignidad del pueblo latinoamericano. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 23 de febrero de 2017

El tuit de Morales se produjo luego del impasse del gobierno cubano por la realización de un acto organizado por la familia del ex opositor al régimen, Oswaldo Payá, contexto en el que se le negó la entrada a la isla a la hija del ex presidente Patricio Aylwin, Mariana Aylwin, debido a que en la ceremonia se realizaría un reconocimiento póstumo al ex Mandatario chileno.

También fueron impedidos de ingresar a Cuba el ex presidente de México, Felipe Calderón y al secretario general de la OEA, Luis Almagro.