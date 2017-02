Diputado Gutiérrez y caso Bancard: "Tengo derecho a saber cuáles son esos correos"

09:36 El parlamentario comunista se defendió de los dichos del ex presidente Piñera quien lo acusó de mala intención. Además abordó el impasse con Mariana Aylwin y dijo que al PC no se le pueden pedir explicaciones por lo que hace el gobierno cubano.

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien entabló una denuncia por la compra de acciones por parte de Bancard de la empresa pesquera peruana Exalmar, en medio del litigio entre Chile y Perú en La Haya, se refirió a la investigación y, a los dichos del ex presidente Piñera, quien lo acusó de mala intención y de perseguir fines políticos con la acción judicial.

Los dichos de Gutiérrez en entrevista con Tele13 Radio, se producen luego de que ayer finalizó el secreto decretado para la carpeta investigativa. El parlamentario sostuvo que "no concierta con atribuirme mala fe de lo que hice, él fue un Presidente y todavía no se define si va a ser un candidato, es el derecho a saber si una empresa familiar estaba comprando acciones en una pesquera peruana cuando fue el juicio de La Haya".

"Él busca una forma de estigmatizarme, de agredirme, dentro de esta lógica que el cohabita, deshabilitar al oponente es su modo de hacer política. Es él el que tiene que dar explicaciones" indicó Gutiérrez , quien además dijo que "todo tiene que ser objeto de investigación, sobre todo por el bien de alguien que quiere ser Presidente de la República".

El diputado del PC además dijo que "si la defensa ha decidido entregar los correos, tengo derecho a saber cuáles son esos correos. Si no me permiten acceder a la carpeta, no es un buen camino".

En otra materia, el parlamentario abordó la polémica con la DC por la prohibición de ingreso decretada por Cuba a la ex ministra Mariana Aylwin.

"La señora Aylwin cuando va al aeropuerto ella sabía que tenía la prohibición, pero fue igual a hacer la gestión, no sé si eso será cierto, ella sabiendo lo que estaba ocurriendo se hace igual promotora de una provocación a un gobierno y no tiene por qué generarnos cuestionamientos de lo que somos", indicó Gutiérrez.

El diputado sostuvo además que "por qué tienen que pedirnos explicaciones de lo que hace el Partido Comunista de China, de Vietnam, etc. No tenemos por qué hacernos cargos de lo que hace el gobierno cubano".