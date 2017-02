Hugo Gutiérrez: "El fiscal no descarta que haya intervención de Piñera"

El diputado del PC, Hugo Gutiérrez se refirió a las declaraciones del fiscal de la zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, quien sobre el caso Bancard dijo no tener antecedentes que den cuenta de la intervención del ex presidente Piñera.

Gutiérrez interpuso la querella por la que se inició la investigación respecto de las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, durante el litigio entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia.

En declaraciones a radio Cooperativa, el parlamentario dijo que "el fiscal no descarta que no la haya (intervención de Piñera); dice que no ha examinado lo correos que llegaron de la empresa de Piñera y que le mandó la defensa. No sabe si esos documentos son los pertinentes".

El diputado además, dijo que "dentro de las cosas que dice me parece interesante que acredite hechos que son relevantes de la querella que presenté". "La acreditación de los hechos es relevante: Piñera estaba comprando con una empresa de su propiedad, él sabía que se estaba invirtiendo. El meollo es aprobar que eso sea así", sostuvo Gutiérrez.

"Yo entendería que hay que interrogar a Piñera sobre antecedentes que no han llegado a la carpeta investigativa", dijo el diputado del PC.