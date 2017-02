Fiscal Guerra no descartó investigación por negocios de Bancard en minera Dominga

10:40 El persecutor dijo además que, si los antecedentes ameritan el inicio de una indagatoria, podrían añadirse a la investigación por la pesquera peruana Exalmar, caso del que dijo, "no hemos descartado la responsabilidad penal del ex presidente Piñera".

El fiscal de la zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, no descartó que los antecedentes dados a conocer hoy por un reportaje de Radio Bío Bío, sobre inversiones de la familia del ex presidente Piñera en Andes Iron, sociedad matriz de la Minera Dominga, sean investigados y anexados a la carpeta del caso Bancard por la pesquera peruana Exalmar.

De acuerdo con el reportaje, Administradora Bancorp, una de las empresas de Bancard, fue una de las principales accionistas de la Minera Andes Iron, la matriz de la minera Dominga. Dicha condición se mantenía en agosto de 2010, cuando el entonces Mandatario negoció la bajada de la termoeléctrica Barrancones.

"Tomamos conocimiento de ese reportaje lo tenemos en nuestro poder y, no podemos descartar que sea un antecedente a investigar dentro de la causa q llevamos por Exalmar. Si bien son casos distintos, podría haber delitos de similar naturaleza como uso de información privilegiada, o negociación incompatible", dijo Guerra.

El fiscal de la zona Metropolitana Oriente, además, planteó que "vamos a estudiar y en función de eso vamos a adoptar la decision de qué medida tomar".

"Vamos a ver si tiene un elemento para que se investigue, si es así lo vamos a hacer porque queremos que quede claro la participación del ex presidente Piñera u otras personas", planteó el fiscal Guerra.

Respecto del caso Bancard y sus declaraciones sobre no tener antecedentes que den cuenta de la intervención del ex Presidente, Guerra dijo que "no hemos descartado la responsabilidad penal del ex presidente Piñera, lo que hemos dicho es que con la información hasta ahora no estamos en condiciones de formular una imputación, pero no la podemos descartar y eso va a depender de las diligencias que hagamos ahora a futuro".

El persecutor dijo que "lo relevante sería encontrar elementos que dieran cuenta de su intervención directa en las operaciones o, que se hubiesen utilizado datos que él sostenia en función de reserva".

Respecto de una eventual declaración del ex Presidente ante la Fiscalía, Guerra dijo que "hay solicitud del 23 de febrero efectuada por la defensa del del ex Presidente. Ellos quieren que se reciba su declaración, pero quien decide cuándo se desarrolla no es el imputado, es la Fiscalía".

"Tenemos que ver cuál es la oportunidad mas conveniente. Hay antecedentes que consideramos necesarios y que no tenemos en nuestro poder", indicó el fiscal.