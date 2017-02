Hijo de Piñera aseguró que fue copiado "por error" de correo sobre inversión en Exalmar

14:29 Sebastián Piñera Morel dijo al fiscal que un analista se equivocó al incluirlo "en un correo que no guardaba relación con mi labor" y que no tuvo ninguna participación en el negocio con la pesquera peruana.

Sebastián Piñera Morel aseguró que fue copiado "por error" de un correo donde se analizaba la inversión de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, durante el juicio en La Haya.

El mail está fechado el jueves 28 de octubre de 2010 y da cuenta de la opinión de Cristóbal Silva, analista y asesor del family office de Sebastián Piñera, sobre el negocio.

“Respecto del correo que se me consulta, según me informó el abogado de la empresa, estuve copiado en un solo correo en que un analista, Cristóbal Silva, en un mail dirigido a Nicolás Noguera le comunicaba que se avecinaba la oferta pública inicial de acciones de la empresa Exalmar, lo cual me imagino fue un error del analista en cuanto a incluirme en un correo que no guardaba relación con mi labor dentro de la empresa. Debo decir que a mí no me llegó otra comunicación como esa más adelante", declaró ante el fiscal Manuel Guerra, según consignó La Tercera

Piñera Morel sostuvo que "a su pregunta, y en lo relativo a Exalmar, puedo decir que no tuve ninguna participación en dicha inversión. Esto en ninguna de las etapas del proceso, ni en el análisis, decisión de compra, ni en el seguimiento, y tampoco en ningún activo de ese tipo, ya que no era parte de mi rol dentro de la empresa. Mi rol era ver inversiones en fondos de inversión administrados por terceros".