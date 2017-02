Bancorp dijo que abandonó Dominga antes de cualquier gestión administrativa de la empresa ante el Estado

15:21 La administradora dijo que el ex presidente Piñera "no ha participado de la administración" de la compañía y negó vínculos entre el proyecto minero y la "bajada" de la central termoeléctrica Barrancones.

La administradora Bancorp S.A., una de las empresas del ex presidente Sebastián Piñera y su familia, descartó por medio de un comunicado, que el ex Mandatario haya tenido vinculos con Dominga y, sostuvo que la compañía vendió todo lo relacionado con la minera, antes de que la empresa realizara cualquier gestión administrativa ante el Estado.

En el texto, la administradora sostuvo que en 2009, realizó para Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, una inversión en Minería Activa Uno SpA y que entre los activos de dicha compañía, se encontraban "las pertenencias mineras ubicadas en la IV región de Coquimbo, conocidas como Dominga, las que luego de un hallazgo mineral relevante, fueron vendidas íntegramente en diciembre de 2010, antes de cualquier gestión administrativa realizada por la empresa ante el Estado, relacionada con permisos ambientales de cualquier tipo".

De acuerdo con la versión de Bancorp, "el ex presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique no participa, ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A. ni de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado".

También la empresa indicó que dichas inversiones no fueron incluidas en el fideicomiso ciego realizado por el ex Presidente, pues se trataba de "una inversión de capital de riesgo que no era anónima ni estaba listada en la bolsa local".

El artículo que de radio Bío Bío, que denunció la existencia de dicha inversión, aludió a que la propiedad se mantuvo cuando el ex Mandatario negoció la bajada de la termoeléctrica Barrancones.

Frente a dicho vínculo, Bancorp sostuvo que "el proyecto Dominga no tuvo relación alguna ni se vio afectado directamente por el proyecto de Central Termoeléctrica Barrancones. Es más, el hecho de que este proyecto no se llevase a cabo, de manera indirecta pudo haber perjudicado al proyecto Dominga, al privarlo de una fuente de energía cercana".