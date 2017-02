Lautaro Carmona dijo que el PC "ha actuado con seriedad y rigor"

El diputado Lautaro Carmona afirmó que el Partido Comunista (PC) "ha actuado con seriedad y rigor" tras la prohibición de Cuba de permitir el ingreso a Mariana Aylwin.

"La palabra democracia y derechos humanos está en la sangre del PC de Chile, no acepto a que alguien desde el escritorio diga la opinión del PC sobre la democracia. Tenemos una lealtad con la historia de nuestro país y con cada uno de sus días. Tenemos la tranquilidad de que hemos actuado con seriedad y rigor, poniendo las cosas en que frente a ciertos temas hay distintas opiniones", dijo a Tele13 Radio

El parlamentario sostuvo que "lo que vale para Chile es el derecho a que permanezca o no un extranjero, vale para todos los países incluyendo a Cuba, lo que no me parece a que a Cuba se le pongan exigencias donde otros países no se cumplen. Cuál es el escándalo respecto a la expulsión de un ciudadano italiano que se aplica la ley de extranjería y está bien".