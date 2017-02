Ossandón dijo que "Chile no elegirá a ningún Presidente que tenga cuestionamientos"

El senador Manuel José Ossandón se refirió a los nuevos cuestionamientos a Sebastián Piñera por sus inversiones en la Minera Dominga, los que el ex Presidente atribuyó a una campaña "canallesca" del Partido Comunista.

"El eterno problema entre los políticos y los negocios. El PC está buscando mover las aguas, pero es una oportunidad para el ex Presidente de demostrar y transparentar que no tiene nada que ver con ésto. Chile no va a elegir al próximo Presidente que tenga alguna relación o cuestionamientos con este tema. Hoy este país cambió", dijo a radio Cooperativa

El también precandidato sostuvo que "vemos que el dinero mezclado con la política están en todos lados. Hay que reflexionar sobre estos problemas. Tenemos que ver cómo influye el dinero en la política, ahora sale el tema de la Minera Dominga, también hay que aclarar este tema. Es una oportunidad de Piñera para demostrar que no tiene nada que ver. A mí no me conviene que Piñera no vaya, yo voy a competir con él. Este va a ser un tema de campaña", enfatizó.