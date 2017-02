Andrés Chadwick: "Piñera no necesita de ningún gobierno para ganar plata"

09:37 El ex ministro del Interior comparó los casos que afectan al ex Presidente con Caval y dijo que se tratan de una campaña sucia para afectar su opción a La Moneda. "Esto no lo va a debilitar, ni menos a amedrentar; por el contrario", indicó.

El presidente de la Fundación Avanza Chile y ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió en entrevista con radio Digital FM, a la denuncia de las inversiones de Bancard en la minera Dominga, la que se suma al caso que investiga la Fiscalía por los negocios de la firma en la peruana pesquera Exalmar.

Al igual que el ex presidente Piñera, Chadwick acusó "una campaña completamente sucia de generar dudas, situaciones que puedan generar daño a quien hoy día, objetivamente, tiene la primera opción para ser el proximo Presidente de Chile, todo esto que se ha iniciado por el Partido Comunista, a través de uno de sus diputados".

"Al ex presidente Piñera esto no lo va a debilitar, ni menos a amedrentar; por el contrario, si creen que con esto lo pueden debilitar para que pueda tomar su opción de ser candidato presidencial se equivocan, no lo conocen ni un centímetro" dijo Chadwick.

Sobre los casos en particular, el ex ministro del Interior dijo que "acá estamos hablando de una inversion a través de un fondo de inversiones de una familia, que no necesita de ningún gobierno para poder ganar plata o hacer mas recursos, porque se ha hecho y se ha creado, a través de distintas empresas, fuera de todo gobierno".

Consultado respecto de las similitudes que podrían tener los casos que involucran a Piñera con el Caso Caval, el presidente de Avanza Chile dijo que "no existe vicio alguno, no existe ninguna situacion ilicita, no hay ninguna gestión ante algún banco, usando el nombre de alguien, para efectos de conseguir un crédito que le hubiese resultado imposible en los tiempos, formas y montos de haber conseguido, para hacerse una 'pasada inmobiliaria', utilizándose el nombre o el poder que pueda tener, en este caso, el Presidente de la Republica".

"Antes de ser Presidente de la República, (Piñera) ha tenido un éxito muy importante en su actividad empresarial, el ex presidente Piñera no necesita de ningún gobierno para ganar plata" sostuvo Chadwick.

En particular sobre Dominga, Chadwick, tal como sostuvo Bancorp S.A. y luego fue reiterado por el ex Mandatario, dijo que las inversiones en la minera fueron vendidas con anterioridad a cualquier gestión administrativa ante el Estado.

Además el presidente de Avanza Chile indicó que la gestión por Barrancones fue totalmente independiente y que, contrario a lo que se ha señalado, "al proyecto minero llamado Dominga, le hubiese convenido que se hubiese establecido la planta Barrancones, porque le hubiese significado a un proyecto minero dos cosas que son fundamentales: tener energía en un lugar próximo y haber tenido más facilidades de agua en un lugar próximo".

Respecto de la revelación de ayer de que Sebastián Piñera Morel, hijo del ex Mandatario, sí recibió un correo relativo al negocio de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, Chadwick dijo que "él recibe una copia de un email, él señaló (Piñera Morel) y así es, que fue por un error, porque no era el área de la cual tenía responsabilidad y el contenido de ese email habla de la posiblidad de hacer esta inversión, y es un análisis financiero acerca de la posibilidad de hacerlo, antes de que se tomara cualquier decisión, el único email que recibió, antes de que se tomara una decisión sobre esa inversión".

El ex senador de la UDI, además abordó los tiempos para que el ex Presidente tomé una decisión sobre una nueva postulación presidencial y dijo que los casos conocidos, ni adelantan ni retrasan el plazo fijado para marzo.

"Lo único claro es que este tipo de campaña sucia, por eso, recrudece cuando el ex presidente Piñera se demuestra que en las encuestas es la primera opción, y cuando ya se aproximan las decisiones que tiene que comunicarle al país. Entonces más conocido este cuento que el hilo negro".