Diputada Núñez dijo que “hay un dejo de desesperación de la Nueva Mayoría” por críticas a Piñera

La vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, respondió a las críticas que la Nueva Mayoría realizó al ex Presidente Sebastián Piñera, luego que se conociera que su familia pudo tener interés en la génesis del proyecto minero Dominga, en 2009.

"El fiscal fue claro al decir que no hay participación del ex Presidente Piñera y parece que a algunos les dolió porque parece que se entiende que hay que investigar cuando a ellos les conviene. Hay un dejo de desesperación en la Nueva Mayoría, les dolió que se dijera la verdad. Cuando les toca a ellos, no corresponde", dijo a radio Agricultura

La diputada sostuvo que "lamentablemente lo que vamos a ver este año capítulo a capítulo es un libreto de desesperación de la Nueva Mayoría y creo que les dolió lo que dijo el ex Presidente Piñera, quien de manera muy fuerte y de forma muy clara no sale a aclarar situaciones, simplemente sale a decir la verdad".