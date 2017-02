Kast: "Es difícil creer que Piñera no tenía conocimientos de lo que ocurría en Dominga"

15:54 "El ex Presidente tiene que salir a explicar cada una de las cosas porque se ha ido perdiendo la confianza. Ya no le pueden pedir a los chilenos que sigan creyendo porque todo pasa muy cerca. Que Lan, que Exalmar, que Dominga", dijo el diputado y candidato presidencial.

El diputado independiente ex UDI y candidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió en entrevista con Emol TV al caso Bancard y a la reciente revelación de que la firma del ex Mandatario, tenía participación en la minera Dominga.

Kast sostuvo que "es muy difícil creer hoy que él no tenía conocimientos de lo que ocurría en Dominga. No digo que hay delito detrás de esto. Una persona que es inteligente y que tiene muchas capacidades es muy difícil que no sepa. Eso es muy poco creíble".

El parlamentario planteó además que "el ex Presidente tiene que salir a explicar cada una de las cosas porque se ha ido perdiendo la confianza. Ya no le pueden pedir a los chilenos que sigan creyendo porque todo pasa muy cerca. Que Lan, que Exalmar, que Dominga".

"Yo no soy juez, Digo que yo le perdí la confianza. No estoy diciendo que haya un delito, no comparto las acciones del PC para nada. Creo que hay un aprovechamiento político, pero lo que respecta a mi opinión y la de mucha gente, es que la confianza se rompe y se pierde. En este minuto pido que no me digan que siga creyendo y confiando" dijo Kast.

El candidato presidencial, dijo además que "creo como muchos chilenos que no corresponde que el que es candidato a la Presidencia llegue inmerso en un mar de dudas".