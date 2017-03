Vocera de Lagos: "La Nueva Mayoría debe renovarse"

09:27 "Esto no debe ser un concurso de popularidad, sino que la discusión de un proyecto político y una coalición que pueda darle continuidad al nuevo periodo", dijo Gloria de la Fuente.

La vocera de la candidatura de Ricardo Lagos, Gloria de la Fuente, afirmó que la Nueva Mayoría debe renovarse."Hemos visto los problemas de la Presidenta por llevar adelante los proyectos, en estos momentos que la Nueva Mayoría debe renovarse, esto no debe ser un concurso de popularidad, sino que la discusión de un proyecto político y una coalición que pueda darle continuidad al nuevo periodo", dijo en radio Agricultura "Hay que hacer un esfuerzo por renovar los rostros. Hay un esfuerzo importante de Lagos en eso y debería empezar a notarse con la candidatura. Un segundo punto tiene que ver con la dinámica, hay una coalición amplia con distintas miradas, hay que ponerse de acuerdo en un programa que tiene que ver con continuidad de la oferta de la Nueva Mayoría y con cambios y rectificaciones en nuevos ámbitos. Todo ello en función de una coalición que pueda llegar a acuerdos", agregó.Opinó que pese a los momentos difíciles, tanto en la Concertación como en la Nueva Mayoría primó la unidad y que hay que consensuar las diferencias "para generar gobernabilidad al país, desde ahí va la línea. No creo que sea la única vez que haya diferencias entre partidos, lo importante es mirar hacia adelante y ver como logramos la unidad", dijo sobre la tensión DC-PC.Respecto a la candidatura de Carolina Goic, De la Fuente dijo que no debilita la de Lagos, "sino que clarifica lo que vamos a enfrentar, entonces tenemos la preocupación de cómo lo hacemos para que en el país la discusión la hacemos de proyectos de futuro. La proclamación clarifica el escenario para empezar una discusión bien de fondo".