Embajador de Chile en Cuba se reúne con el canciller Muñoz

12:17 El representante diplomático, Ricardo Herrera, quien fue llamado a informar tras la negativa de ingreso a la ex ministra Mariana Aylwin, se encuentra con el ministro de RR.EE. en una cita en la Cancillería.

Aunque llegó a Chile la semana pasada, el embajador chileno en Cuba, Ricardo Herrera, recién pudo reunirse hoy con el canciller Heraldo Muñoz, quien regresó de su período de vacaciones.

Herrera y Muñoz, mantienen desde hace 30 minutos una cita en la Cancillería, luego de que el representante diplomático fuera llamado a informar por el gobierno, a raíz de la medida de Cuba de no permitir el ingreso a la ex ministra y ex parlamentaria de la DC, Mariana Aylwin.

Aylwin, asistiría a una ceremonia organizada por Rosa María Payá, hija del fallecido opositor al régimen cubano Oswaldo Payá, en el que se realizaría un reconocimiento póstumo al ex presidente Patricio Aylwin.

EL hecho además generó tensión en la Nueva Mayoría luego de que la DC emplazó al PC a rechazar el hecho, pero el comité central de dicha colectividad declaró que el gobierno cubano hizo uso de una "prerrogativa legítima".

La Cancillería condenó el hecho y lamentó la decisión del gobierno cubano, al tiempo que llamó a Herrera a informar.