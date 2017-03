Hugo Gutierrez: "Campañas contra mí son las mismas de Isasi, Orpis, Longueira y Rossi"

12:58 El diputado del PC, quien presentó la querella contra el ex presidente Piñera por Exalmar y la amplió por la minera Dominga, se refirió a los dichos de la oposición donde lo acusan de liderar una campaña contra el ex Mandatario.

El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, quien fue responsabilizado desde la oposición y por el propio ex presidente Sebastián Piñera, como quien orquesta una campaña contra el ex Mandatario, se refirió a la ampliación de la querella que presentó en su contra, donde incluyó los antecedentes de la denuncia de las inversiones de Bancard en la minera Dominga.

Gutiérrez, quien presentó una querella contra el ex Presidente por las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, lo que originó que la Fiscalía iniciara indagaciones y, hoy la amplió por la participación de Bancard en la minera Dominga, dijo que "las expresiones ofensivas contra mí no mejoran la situación procesal o investigativa del ex Presidente".

El parlamentario sostuvo además que "estoy habituado a estas campañas, fue la misma que se desató cuando di a conocer el primer correo contra Marta Isasi entre Corpesca y ella, y después las mismas campañas de Orpis, Longueira, el senador Rossi".

Sobre los nuevos antecedentes que adjuntó a la acción judicial, Gutiérrez dijo que "usando las mismas palabras de Piñera, es 'relevante y pertinente' que estos antecedentes también sean conocidos por el fiscal que lleva la causa de Exalmar".

Además, dijo el parlamentario, "hay una querella que presentó el CDE por cohecho (contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien es reformalizado por el Caso Penta), una investigación en curso, que bien podría comprender a este ex Presidente. Se desconocía que Wagner trabajaba también para una empresa familiar del ex presidente Piñera".

"Quiero agregar un elemento, yo no hice las investigaciones periodísticas, no manejo al Ministerio Público, eso que me atribuye el ex presidente Piñera, está sobreactuando" dijo el diputado PC.

Además Gutiérrez respondió a los emplazamientos de la oposición por la responsabilidad del PC en la quiebra de la Universidad Arcis y dijo que "ellos han presentado dos comisiones investigadoras. Una concluyó que no hay participación del PC. Ha habido muchos juicios donde se ha querido sacar al tapete al PC como responsable y el Poder Judicial concluyó que no hay participación. Invitaría a estos diputados a que vayan, vean y lean los fallos".