Piñera y las vinculaciones a Exalmar y Dominga: "Nada de esto es casualidad"

20:31 A través de las redes sociales, el ex Presidente nuevamente acusó una "campaña canallesca" del oficialismo por la aparición de los casos.

El ex Presidente Sebastián Piñera nuevamente culpó al oficialismo por una presunta "campaña sucia" en su contra, esto tras ser vinculado a las operaciones de Bancard en Exalmar y a la Minera Dominga.

En un documento publicado en su cuenta de Facebook , titulado "Yo acuso", el ex Mandatario explicó por qué cree que la aparición de estas acusaciones son parte de una campaña ante su posible candidatura presidencial en representación de Chile Vamos.

Por el caso de la minera de la Región de Coquimbo, donde su familia tuvo participación, Piñera afirmó que "lo miserable es relacionarlo, sin antecedente ni fundamento alguno, con una supuesta actuación indebida de mi persona como Presidente, al proponer relocalizar el Proyecto Termoeléctrico a carbón denominado Barrancones, no para proteger la valiosa biodiversidad de Punta de Choros (...) sino que para favorecer intereses familiares".

Por el caso Bancard, en tanto, el ex jefe de Estado expresó que "lo despreciable es afirmar o insinuar, sin ningún antecedente ni fundamento, que como Presidente no solo intervine en la compra de una sociedad en la cual no participaba ni en la gestión ni en la propiedad, sino que también ya conocía el fallo de La Haya el año 2010".

Sobre esto, Piñera nuevamente citó una entrevista del fiscal Manuel Guerra, donde afirmó que no habían "testimonios concretos" que lo relacionaran. También criticó las querellas del diputado comunista Hugo Gutiérrez, las que según él, no tienen fundamentos.

Al cerrar el texto, el presidenciable afirmó que "nada de esto es casualidad. Enfrentamos (una campaña) perfectamente orquestada y con una clara y obvia intencionalidad política, reñida con la verdad, la justicia y la decencia, que solo puedo calificar de canallesca".