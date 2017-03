Joaquín Lavín por acusaciones a Piñera: "Si da las explicaciones correctas, no va a pasar a mayores"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, defendió al ex Presidente Sebastián Piñera, luego de las indagaciones que se llevan en su contra por el caso Exalmar y la probable indagatoria que enfrentará por minera Dominga , todas a raíz de querellas del diputado PC Hugo Gutiérrez."Esto va a ser así con todos los candidatos hasta las elecciones, lo que va a cambiar es la forma de enfrentarla. La manera de ser de Piñera es enfrentar las cosas, da la cara. Si da las explicaciones correctas, no va a pasar a mayores", dijo en radio ADN Ayer Piñera salió nuevamente a defenderse de las vinculaciones a supuestas irregularidades en ambos casos, afirmando que estas denuncias "no son casualidad" , acusando una campaña "canallesca" del oficialismo en su contra. Ayer también se supo que citaron a su hijo a la comisión investigadora por Bancard, la empresa de la familia Piñera que hizo negocios con Exalmar.Defendió polémicas medidas comunales:El alcalde también explicó por qué en su comuna se comenzaron a prohibir las tareas escolares para la casa (en básica) y la prohibición de tener limpiaparabrisas en las esquinas.Sobre lo primero, afirmó que "el tema de fondo es el tipo de educación. Hoy los niños son nativos digitales, en circunstancias que todos dicen que tiene que cambiar. No va haber tareas, eso es una nueva forma de enseñar, incluye ordenar las salas de otra forma, donde ellos aprenden colaborativamente. Las tareas se acaban, las mamás repiten que ellas terminan haciendo las tareas. Todas las piezas calzaron para decir que no hay tareas hasta octavo".Acerca de los limpiaparabrisas, explicó que no está pensado prohibir otras actividades de esquina, como las personas que venden frutas o mimos, pues contra ellos no han recibido quejas. En cambio, sí tienen datos respecto a que dentro de los limpiaparabrisas existen bandas delictuales."Desde ahora limpiar vidrios es una falta, es la manera en que las bandas delictuales que operan de esta forma sigan delinquiendo en Las Condes. El problema de la comuna es la seguridad, si no estuviéramos afectados y no recibiéramos denuncias, no habría ocurrido esta ordenanza. No estoy para dictarle cátedra a los alcaldes, acá hay esquinas y esquinas, personas y personas", afirmó.